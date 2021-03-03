Почти 1,8 тысяч правонарушений пресекли правоохранители Удмуртии с дружинниками в 2020 году

По итогам 2020 года сотрудники МВД по Удмуртии совместно с народными дружинниками пресекли 1798 административных правонарушений, оказали содействие в раскрытии 22 преступлений, общими усилиями было проведено 1644 рейда. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении 883 массовых мероприятий были задействованы 6216 дружинников. В рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртии» в прошлом году бюджеты муниципальных образований получили более 1,54 млн руб. На эти средства было приобретено необходимое обмундирование для дружинников, материально-технические средства, также осуществлялось их страхование. Кроме того, в 2020 году муниципальные образования оказали поддержку деятельности общественных объединений на сумму около 750 тыс. руб.