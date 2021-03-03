На шахте «Бутовская» ПМХ в Кузбассе введено наблюдение

Кемеровский арбитраж в среду рассмотрел заявление новокузнецкого ООО «Сибтур» и ввел процедуру банкротства наблюдение в ООО «Шахта "Бутовская"» (входит в «Промышленно-металлургический холдинг», ПМХ, добывает уголь коксующихся марок в Кемеровском районе Кузбасса).

Заявление кредитора было обосновано наличием задолженности в 1,08 млн руб., включая 735,6 тыс. руб. основного долга и 337,4 тыс. неустойки.

ООО «Сибтур» было учреждено в августе 2020 года с деятельностью «предоставления гостиничных услуг», а в сентябре 2020 года стало кредитором «Бутовской», получив по договору уступки требования новокузнецкого ООО «Б-сервис» к шахте на 8,04 тыс евро. В свою очередь исковые требования ООО «Б-сервис» к «Бутовской» по договору поставки от декабря 2018 года были удовлетворены судом еще в марте 2020 года.

Шахта «Бутовская» располагает балансовыми запасами угля марок К, КО и КСН в 107 млн т, ее первая очередь 1,1 млн была запущена в 2013 году, вторая — в 1,6 млн т — в 2017. Данных по добыче по этой шахте ПМХ не обнародовал, на всех трех угольных предприятиях холдинга она составила в прошлом году 2,6 млн т при заявленной совокупной мощности этих предприятий, по данным сайта ПМХ, 5,5 млн т. По данным финансовой отчетности, в 2019 году выручка шахты «Бутовская» составила 985 млн руб., чистый убыток — 1,8 млрд, отрицательная стоимость — -5,3 млрд руб.

В начале 2000-х гг. кемеровское ПАО «Кокс» (головное предприятие ПМХ) построило в Кемеровском районе шахты «Владимирская» (ЗАО «Сибирские ресурсы») и «Романовская-1» (ООО «Горняк»). В 2013 году они были закрыты, на следующий год признаны банкротами.

Игорь Лавренков, Кемерово