На Дону в 2021 году направят 1 млрд рублей на субсидии по жилищным кредитам

В текущем году из областного бюджета Ростовской области будет направлен 1 млрд руб. на субсидирование части процентных ставок по жилищным кредитам и льготное ипотечное кредитование «Дисконт». Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

В сообщении отмечается, что на субсидирование в размере 9–10% годовых в течение первых пяти лет могут претендовать многодетные и молодые семьи, бюджетники, молодые ученые и ветераны боевых действий. Субсидия предоставляется каждый месяц в виде компенсации произведенных расходов по оплате части процентной ставки. По программе «Дисконт» ипотечный кредит предоставляется со сниженной процентной ставкой на весь срок. Сейчас льготная ставка составляет от 3,6% годовых. Участвовать в программе может любой житель области.

Наталья Шинкарева