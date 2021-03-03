Коронавирус в Черноземье: 32 умерли, 795 заражены за день

3 марта февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 213 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксировано 795 новых случаев заболевания (всего 213 678), в том числе:

Белгородская область +91 новый заболевший, всего выявлено 31 726 случаев, умерли всего 492 пациента;

+91 новый заболевший, всего выявлено 31 726 случаев, умерли всего 492 пациента; Воронежская область +286, всего 68 737, умерли 1 936;

+286, всего 68 737, умерли 1 936; Курская область +121, всего 31 090, умерли 469;

+121, всего 31 090, умерли 469; Липецкая область +105, всего 24 984, умели 442;

+105, всего 24 984, умели 442; Орловская область +80, всего 30 523, умерли 446;

+80, всего 30 523, умерли 446; Тамбовская область +112, всего 26 618, умер 351.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 32 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

16 пациентов скончались в Воронежской области, шестеро — в Курской области, по трое — в Липецкой и Орловской областях, по двое — в Белгородской и Тамбовской областях. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 4 136.

Болезнь за последние сутки победили 1 033 жителя Черноземья (всего 195 685), в том числе:

Белгородская область +134 новых выздоровевших, всего 31 726;

+134 новых выздоровевших, всего 31 726; Воронежская область +321, всего 62 663;

+321, всего 62 663; Курская область +128, всего 27 777;

+128, всего 27 777; Липецкая область +164, всего 21 528;

+164, всего 21 528; Орловская область +115, всего 27 585;

+115, всего 27 585; Тамбовская область +171, всего 24 406.

В России за последние сутки выявлено 10 535 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 278 750. Выздоровели и выписаны за сутки 15 694 человека (всего 3 853 734), скончались за сутки 452 пациента с коронавирусом (всего 87 348).

Сергей Калашников