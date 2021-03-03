Депутаты рассмотрят нарушения в декларации мэра Липецка в конце марта

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил в горсовет областного центра обращение о привлечении к ответственности мэра Евгении Уваркиной за выявленные региональной прокуратурой нарушения в ее декларации. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в совете, обращение будет рассмотрено на профильной комиссии 23 марта, а 30 марта — на заседании. Его суть не раскрывается.

Как ранее писал “Ъ-Черноземье”, в конце прошлого года прокуратура Липецкой области выявила неполноту сведений о доходах, расходах и имуществе за прошлый год, которую допустили несколько чиновников мэрии Липецка, в том числе глава города Евгения Уваркина. В адрес губернатора ведомство вынесло представление о применении к нарушителям мер дисциплинарного воздействия.

Официально суть нарушений не раскрывалась. Однако Евгения Уваркина поясняла “Ъ-Черноземье”, что она забыла задеrларировать счет от 2014 года, которым не пользуется. Другие претензии ведомства касаются сведений о доходах и имуществе ее супруга. «Ни о каких сокрытиях доходов речи не идет. Это формальное упущение, которое допустил член семьи, не имеющий опыта в подаче таких сведений»,— заявила госпожа Уваркина. По мнению мэра, сведения о доходе мужа в декларации были указаны правильно.

Согласно официальной декларации Евгении Уваркиной, в 2019 году ее доход составил 53,8 млн руб., доход мужа — 29,9 млн руб. До назначения на пост мэра в апреле 2019-го она возглавляла агрохолдинг «Трио».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр потеряла миллионы».

Сергей Толмачев