Житель Волгоградской области пытался сбыть 40 кг марихуаны

Новоаннинский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении Сергея Макевнина, обвиняемого в покушении на сбыт более 40 кг марихуаны (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в областном суде.

Как уточнили в ведомстве, мужчина вырастил коноплю общей массой 40 кг. Собранный наркотик обвиняемый, предположительно, расфасовал на более мелкие партии и якобы хранил с целью последующего сбыта. 1 октября 2020 года его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Мария Шахрай