В Томской области суд приговорил главного лесничего к шести годам колонии за взятки

Каргасокский районный суд Томской области приговорил главного лесничего Васюганского лесничества к шести годам лишения свободы за взятки, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. Его обвинили в одиннадцати эпизодах по получению должностным лицом взятки (п.п. «а,в» ч. 5 ст.290 УК РФ и по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным суда и следствия, обвиняемый вместе с помощником участкового лесничего и водителем Васюганского лесничества с 2014 года по 2020 год получали от лесозаготовителей деньги «за оперативные отводы и таксацию лесосек для заготовки древесины», покровительство, оформление документов с разрешением на заготовку древесины на нетрудодоступных участках, заключение контрактов купли-продажи лесных насаждений, «подписание актов проверок рекультивированных земель лесных участков переданных по договорам аренды» и др. Всего им было передано более 4 млн руб., которые они разделили между собой в равных долях.

Обвиняемые вину признали. На их имущество наложен арест. Уголовное дело против водителя и помощника находится на рассмотрении суда.

Екатерина Лукашевич