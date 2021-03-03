Модный Манифест Марин Серр

Восходящая звезда французской модной сцены, лауреат престижной премии LVMH 2017 года и любимый дизайнер Бейонсе, Марин Серр во второй день парижской недели моды сезона осень-зима 2021 представила полнометражный фильм под названием Core, где вещи из ее вселенной будущего идеально вписываются в обычную жизнь.

Дизайнер Марин Серр

«Прошлый год был сложным для всех, но больше ни у кого нет вопросов, мир должен измениться, а наш Эгофутуризм сойти с подиума на улицы», громко провозгласила Марин Серр и создала коллекцию Core (в переводе с английского «Суть»), которую она сама называет любовным письмом всем, кто чувствует себя потерянным на изоляции. «Мы недостаточно говорим ближним: вы не одни! Это не просто проводить столько времени наедине с собой — но нужно продолжать быть креативными и не стесняться выходить за рамки возможного».

В отличие от предыдущих коллекций, где Марин обращала наше внимание на проблемы окружающей среды и неизбежную экологическую катастрофу (Серр была одной из немногих, кто почувствовал еще два года назад, что настигнет непростое время, поэтому модели ходили у нее по подиуму в респираторах, балаклавах и защитных масках) — теперь дизайнер сконцентрировала свое усилие на базовом гардеробе на каждый день, который пригодится нам для повседневной жизни в кругу самых близких — на изоляции или в новом мире после пандемии: здесь есть и ветровки, и джинсы, и костюмы для йоги, и струящиеся платья, и даже резиновые сапоги.

Свое модное заявление представила в виде полнометражного фильма: он делится условно на две части — документальную и игровую. Сначала Марин отводит нас в закулисы своего производства, где из никому ненужных гор денима появляются новые жакеты и джинсы, из шелковых платков — платья по колено, а из клетчатых шерстяных шарфов — юбки и топы из новой коллекции (по традиции она состоит наполовину из дедстока — уже готовых винтажных тканей, и наполовину — из переработанного нейлона, как фирменные леггинсы, боди и кэтсьюты с полумесяцами). Затем Серр показывает нам, как именно эти вещи находят своих новых обладателей — муз и друзей марки — в короткометражках о прекрасных волшебных мгновениях, которое происходит с нами каждый день.

Это точечные зарисовки из повседневной жизни, где каждый герой носит образы из новой коллекции — мама-модница со взрослым сыном-студентом после шопинга фотографируются на мосту Пон Неф и приобретает афиши у букинистов на набережной, молодая пара с малышом готовит завтрак, родители проводит один день с дочерью-подростком за городом, где сажают луковицы в саду и пекут печенья в форме узнаваемых лун с лого марки Marine Serre, а еще папа со взрослым сыном гуляют в поле с собакой и ремонтируют гриль. Всего рассказ делится на 7 частей, одна из которых, — о русских маме и ее взрослой дочери, которые живут в уютном доме с камином под Парижем, ходят вместе за продуктами, готовят сырники и вместе смеются, изучая кадры из семейного архива. В течение семи минут они говорят на русском, иногда разбавляя речь милыми французскими словосочетаниями. «Часто говорят, что мода — это история о мечте. Мне такой подход не очень близок. В моем фильме мода — это последнее на что вы обращаете внимание, потому что главное — люди», поясняет Марин Серр. Когда смотришь на ее героев и их счастливые лица, совсем забываешь, что это фэшн-фильм, и, кажется, что мы и вправду почти дошли до самой сути.

Фильм можно посмотреть целиком на сайте марки (https://www. marineserrecore. com/).

А интервью дизайнера о новой коллекции, о которой Марин рассказывает прямо из своей студии на Севере Парижа, в 19 округе.

Лидия Агеева