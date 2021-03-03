Компания «Аэрофлот» опровергла информацию о сокращении рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о прекращении в 2021 году полетов 26 городов, в числе которых называлась Пермь. «Информация о прекращении полетов “Аэрофлота” в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — цитирует ТАСС ответ компании.

По словам представителя перевозчика, данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.

Ранее «Известия» сообщили, что в этом году «Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в 26 городов, среди которых столица Прикамья. По данным издания, авиакомпания планировала передать часть своих российских направлений локуостеру «Победа», предлагающему дешевые билеты, еще часть направлений — «России».