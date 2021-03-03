Минпром заявил о стабилизации ситуации на заводе в Златоусте, который хотела обанкротить ФНС

Министерство промышленности Челябинской области сообщает о стабилизации финансового положения в ООО «Завод златоустовских металлоконструкций» (ЗЗМК). В январе этого года межрайонная инспекция ФНС России №21 по Челябинской области направила в Арбитражный суд региона заявление о признании предприятия банкротом из-за долга в размере 12,8 млн руб.

Как сообщает пресс-служба минпрома региона, проблемы на заводе возникли из-за неплатежей заказчиков, общей неустойчивости строительной сферы и сложных экономических условий, связанных с пандемией. В результате образовались долги по зарплате, налогам и коммунальным платежам. В начале февраля была создана рабочая группа для оценки финансово-экономического состояния завода и выработке мер по решению проблем. В нее вошли представители министерства, налоговой службы, ООО «НОВАТЭК – Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт» и администрации Златоуста. «В настоящее время ситуация на заводе не критична, многие меры уже действуют, часть проблем разрешена», - говорит начальник управления промышленности и новых технологий областного минпрома Дмитрий Лысенко. Директор ЗЗМК Алексей Ботов встретился с работниками и рассказал о текущей обстановке и планах по развитию на ближайший год. Сейчас на заводе работают 370 человек.

На предприятии сформирован портфель заказов до конца года, определен план-график поступлений средств от заказчиков, которые направят на расчеты с поставщиками энергоресурсов и выплату зарплаты. Часть долга сотрудники получат на этой неделе. Также достигнуты договоренности с УФНС и «Уралэнергосбытом», задолженность перед ними частично погашена. На стадии подписания мировое соглашение по погашению долгов перед «НОВАТЕК-Челябинск».