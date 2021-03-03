В Ярославле ТЦ «Яркий» продали за 454 млн рублей компании из Иваново

В Заволжском районе Ярославля продан торговый центр «Яркий», сообщает сетевое издание «Ярньюс». По данным издания, на торги, прошедшие 3 марта, заявились четыре участника. В аукционе участвовали представители Смоленска, Ленинградской области и города Иваново.

В ходе торгов стоимость продажи торгового центра выросла на 90 млн руб. Начальная стоимость продажи была установлена в 363,5 млн руб. Ивановская компания ООО «Домострой» купила ТЦ «Яркий» за 454,4 млн руб.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в торговый центр «Яркий» площадью более 23 тыс. кв. м. на проспекте Машиностроителей, выставлен на продажу конкурсным управляющим из-за банкротства его прежнего хозяина.

В настоящее время в Ярославле продается четырехэтажный торговый центр Wenge, находящийся на пересечении улицы Свободы с улицей Городской вал. По данным сайта объявлений, владельцы торгового центра общей площадью более 9,46 тыс. кв. м. оценили его в 500 млн руб. Выставлен на продажу также бизнес-центр на улице Победы площадью 8,56 тыс. кв. м. Начальная цена 9-этажного монолитного здания установлена в размере 464 млн руб.

Антон Антонов