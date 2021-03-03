В Ростове неизвестные ограбили отделение выдачи микрозаймов

В Ростове-на-Дону произошло ограбление организации по выдаче микрозаймов «Быстроденьги» по ул. Ленина, 101. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на задержание лиц, которые причастны к преступлению.

По данным telegram-канала «Че по Ростову?», в отделение вошли двое мужчин в черном и с масками на лицах. Они забрали из кассы 129 тыс. руб., угрожая охотничьим ножом.

Наталья Шинкарева