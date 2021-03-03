В Таганроге мужчину будут судить за организацию игорного клуба

Перед судом в Таганроге предстанет 45-летний житель области. Правоохранители подозревают его в организации клуба азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2020 года организовал в Таганроге в помещении на ул. Яблочкина игорный клуб, где разместил оборудование с программами для проведение азартных игр. Он выполнял функции администратора, обеспечивая работу заведения. «В январе этого года его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, оборудование и денежные средства изъяты»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева