«Донаэродорстрой» перенес на Кубань завод для строительства Дальнего Западного обхода Краснодара

АО «Донаэродорстрой» перенесло из Ростовской области на Кубань мощности собственного асфальтбетонного завода для строительства Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба ГСК «Дон», в которую входит предприятие.

Предприятие разместится на строительной базе в станице Новотитаторовской, в непосредственной близости от строительства Дальнего Западного обхода. В настоящее время производится монтаж оборудования. После запуска объем производства составит 4 тыс. тонн асфальта в сутки. По словам начальника участка АО «Донаэродорстрой» Евгения Лямцева, перенос предприятия позволит сократить время на транспортировку готовой продукции.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, АО «Донаэродорстрой» стало победителем конкурса на строительство, ремонт и эксплуатацию Дальнего западного обхода Краснодара в августе 2020 года. Стоимость проекта составит 41,5 млрд руб. Источником финансирования станут федеральные субсидии. В 2020 году планируется выделить 9,6 млрд руб., в 2021 году — 3 млрд руб., в 2022-м — 8 млрд руб., в 2023-м — 20 млрд руб. Победитель торгов должен будет компенсировать госкорпорации «Автодор» 150 млн руб., которые она затратила на предпроектную подготовку.

Новая трасса будет готова в 2023 году, планируется, что она будет платной. Протяженность обхода составит 51 км. Он свяжет федеральную автодорогу М-4 «Дон» с трассой А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани». На трассе планируется построить три многоуровневые развязки. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч. Запуск Дальнего Западного обхода позволит направить автомобильный поток из Центральной России в сторону Крымского моста, минуя перегруженный пробками Краснодар.

Подробнее о проекте Дальнего Западного обхода Краснодара читайте в материале “Ъ-Кубань” «Подрядчикам предлагают объезд»

Алексей Белянин