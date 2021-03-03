Двоих астраханцев осудили за получение гранта по ложным документам

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан, которые признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2016 году подсудимые, зная о реализации в области госпрограммы «Создание и развитие КФХ», подали ложные документы для получения гранта на разведение крупного рогатого скота. Предположительно, условия получения субсидии они исполнять не намеревались, при этом обналичили деньги с использованием фиктивных договоров. Таким образом, граждане якобы похитили 1,5 млн руб. регионального минсельхоза.

Суд признал их виновными и назначил одному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, второму подсудимому в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай