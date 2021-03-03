Условная тяга к знаниям

Как стало известно сегодня, в Хабаровске прошел судебный процесс над двумя сотрудницами библиотеки Дома офицеров Восточного военного округа. За кражу семи книг, две из которых представляют собой особую культурную и историческую ценность, фигурантки осуждены на пять лет условно. Также им предстоит возместить почти 83 тыс. руб. ущерба и выплатить штрафы.

Судебный процесс над работниками федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Дом офицеров Восточного военного округа» Минобороны в Хабаровске длился с июля 2020 года. Заседания по различным причинам откладывались восемь раз, следует из данных на сайте Центрального районного суда Хабаровска (дело 27RS0001–01–2020–004094–54). Приговор судья Аркадий Кириллов вынес 12 февраля.

Библиотекарь Анастасия Ерошенко и ведущий методист Ольга Ерошенко признаны виновными в краже группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и хищении предметов, имеющих особую историческую и культурную ценность, также группой лиц по предварительному сговору.

Следователями военного следственного отдела СКР по Хабаровскому гарнизону и судом установлено, что Анастасия и Ольга Ерошенко, имея беспрепятственный доступ к книгам редкого и ценного фонда, с ноября 2018 года по июнь 2019 года похитили и продали две особо ценные книги. Это часть третья тома 7 «ИсторIя РоссIйская отъ Древнъйшихъ временъ, сочинена Князъ МихайломЪ ЩербатовымЪ», изданная в 1791 году, а также том 8 «СочиненIя Карамзина» 1804 года издания. Искусствоведческая экспертиза, чье заключение пополнило материалы уголовного дела, оценила фолианты в 82,9 тыс. руб., говорится в сообщении на сайте СКР.

Помимо этого в ходе предварительного следствия у фигуранток были обнаружены и изъяты еще пять книг, также украденных из Дома офицеров.

В сообщении приводятся «Собрание сочиненIй» Александра Николаевича Островского 1874 года издания, «Русско-Японская война 1904–1905», изданная в 1910 году, а также три тома «ИсторIя Искусствъ» Петра Петровича Гнедича (конец XIX—начало XX века). Ведомство отмечает, что в книгах были затерты штампы Дома офицеров, а на нескольких интернет-ресурсах были обнаружены объявления о продаже этих книг. Экспертиза оценила их в 99 тыс. руб.

Суд приговорил Анастасию и Ольгу Ерошенко к пяти годам лишения свободы условно каждую. Также каждая похитительница должна выплатить штраф в 55 тыс. руб. Помимо этого в рамках уголовного судебного процесса был рассмотрен и в полном объеме удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба Минобороны, по которому осужденные должны солидарно выплатить военному ведомству 82,9 тыс. руб. в счет возмещения причиненного ущерба.

Эрнест Филипповский, Хабаровск