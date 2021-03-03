«Рассчитывать на победы или медали не стоит» Владимир Осипов — о женской гонке на ЧМ по лыжным видам спорта

В эти дни в немецком Оберстдорфе проходит чемпиона мира по лыжным видам спорта. Российские спортсмены на данный момент завевали две медали — золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте у мужчин. Мировое первенство завершится в воскресенье. Стоит ли болельщикам рассчитывать на награды российских спортсменов в оставшихся гонках и чем еще запомнится этот чемпионат мира? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

На чемпионате мира по лыжным гонкам нынче жарко: на женскую 10-километровую гонку с раздельным стартом некоторые участницы выходили в шортах и маечках. Россиянки так обнажатся не стали и выступали в привычных закрытых комбинезонах. По большому счету, какая разница? Главное — результат. Ведь пока российские девушки на этом чемпионате мира больше плакали и наотрез отказывались общаться с зарубежной прессой. Две медали — золото и бронза — в активе мужской команды.

К сожалению, и на «десятке» в итоге жгли совсем не россиянки. Даже надежды на Татьяну Сорину не оправдались. Она боролась, конечно, как могла, но в тройку не попала, что расстроило болельщиков и комментаторов Дмитрия Губерниева и Александра Легкова:

— Относительно Джессики Диггинс, и чуть-чуть не хватает, господи, вот посмотрите! — И Джессике Диггинс проигрывает чуть-чуть, да. — Ей не хватает всего 2,8 секунды, даже 1,8! — Хорошее место, хорошее время, но этого не хватает до медали.

Подобное уже было в женском командном спринте, где россиянки также остались вне призовой тройки. Скорее всего, теперь рассчитывать на победы или даже медали в оставшихся гонках не стоит, по крайней мере, в женской части программы. Представительницы Норвегии и Финляндии объективно сильней. Например, победительница 10-километровой гонки Тереза Йохауг опередила Сорину, ставшую пятой, на 1 минуту 13 секунд. Хотя равняться на норвежку трудно — она показала невероятный результат. И все же президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе признала, что в женской команде, кроме Татьяны Сориной, к этому чемпионату мира не готов никто: «Мне кажется, Татьяна выполнила полностью свою программу. Понятно, что она еще побежит в эстафете, побежит 30 км, но в целом у нее состояние самое лучшее в нашей команде. Что касается остальных, какая-то должна быть у них серьезная разборка.

Понятно, что они не готовы к этому чемпионату, нет у нас пока девчонок таких, боеспособных на 100%, чтобы все четыре вышли и боролись».

В мужской сборной все позитивней — здесь уже есть золото и бронза. Но уж больно много скандалов возникает вокруг российской команды. То истерят норвежские журналисты, требуя дисквалифицировать Большунова за то, что то не подошел к партнеру по команде Глебу Ретивых после финиша гонки. У российских болельщиков это может вызвать улыбку, а там люди прям истерику закатили. То финская команда обижается на комментатора Дмитрия Губерниева, который в репортаже назвал отца одного из финских спортсменов «чудилой». А тут еще Денис Спицов сломал руку и завершил борьбу за медали турнира.

Впереди у мужчин гонка на 15 км свободным стилем, она пройдет в среду, эстафета 4х10 км в пятницу и марафон, гонка на 50 км в воскресенье, после чего чемпионат мира завершится, и нужно будет подводить итоги. Если больше медалей у России не будет, то вполне можно будет сказать «неутешительные».