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Завод Bonum будет выпускать самосвалы для сельскохозяйственных грузов

Машиностроительный завод Bonum запускает производство грузовых машин для сельскохозяйственных грузов. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Предприятие начнет выпускать алюминиевые самосвалы с задней и боковой выгрузкой, а также бункер-трансформер. Отмечается, что самосвалы можно будет использовать как для транспортировки сельскохозяйственных грузов, так и для перевозки палетных грузов. В сообщении отмечается, что завод выпускает около 75 единиц техники в месяц, а именно бензовозы, битумовозы и цементовозы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бонум» учреждено в 2014 году. Основной вид деятельности компании — производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Бенефициаром предприятия является Елена Михайленко, а генеральным директором — Александр Михайленко. По итогам 2019 года выручка компании составила более 1,2 млрд руб., а чистая прибыль — 143 млн. руб.

Наталья Шинкарева


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