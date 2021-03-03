Банки стали выдавать больше кредитов предпринимателям Ленобласти

За последние три года в Ленобласти наблюдается рост объема выданных банками кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В частности, по его словам, в 2018 году объем заемных средств, предоставленных предпринимателям Ленобласти в общем кредитном портфеле, составлял 15,5%, в 2019 году — 25,6%, 2020 году их стало уже 46,8%. «В прошлом году рост понятен. Он был связан с тем, что появились специальные кредитные программы с господдержкой», — пояснил господин Дрозденко.

Он добавил, что одним из лидеров в предоставлении финансовых мер поддержки малому и среднему бизнесу стал Сбербанк, который в прошлом году выдал около 10 млрд рублей.

Ольга Кантемирова