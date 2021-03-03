Центр техобслуживания Superjet в аэропорту Красноярска может быть построен к 2025 году

В аэропорту Красноярска к 2025 году может быть завершено строительство центра послепродажного обслуживания (ППО) самолетов российского производства серии Superjet 100 и МС-21, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг РФ. Дата начала возведения объекта неизвестна.

«В настоящее время осуществляется предпроектная работа и изыскание средств для создания центра ППО на базе указанного аэропорта»,— уточнили в министерстве.

В феврале прошлого года председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин поручил подготовить необходимый для создания центра земельный участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке, сообщало пресс-служба правительства региона.

Тогда же заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров отмечал, что в регионе есть «необходимые инфраструктурные, технологические и кадровые возможности и условия для отработки эталонной модели опытной эксплуатации вводимых воздушных судов российского производства». Кроме того, по его словам, в крае существует «значительный экспортный потенциал в техобслуживании» как российских судов, так и транзитных.

Екатерина Лукашевич