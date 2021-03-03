200 тысяч рублей похитила у жительницы Удмуртии лжесотрудница банка

Лжесотрудница банка похитила у 67-летней жительницы п. Кизнер 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Жительница Удмуртии сообщила, что получила телефонный звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонившая убедила пенсионерку в том, что неизвестными получен доступ к ее личным данным, в связи с чем теперь ее деньги якобы находятся под угрозой хищения. Для сохранности средств пенсионерку попросили снять со счета все имеющиеся деньги и перевести их на так называемый «безопасный счет».

Пенсионерка обналичила 200 тыс. руб. и через банкомат перевела их на указанный номер счета. «Когда связь с банком прекратилась, а о местонахождении своих денег женщина до сих пор не знала, она обратилась в полицию»,— пояснили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».