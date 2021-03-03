В Краснодарском крае за сутки умерло 15 пациентов с подтвержденным COVID-19

По данным регионального оперативного штаба региона к утру 3 марта в больницах Краснодарского края умерло 15 человек с диагностированным коронавирусом.

Из них в Краснодаре скончались четверо местных жителей – две женщины (50 и 66 лет) и двое мужчин (63 и 64года). Трое мужчин (38, 55 и 80 лет) умерли в Сочи. Двое мужчин из Курганинского района (68 лет и 72 года) скончались в Лабинском районе. По одному человеку - в Новороссийске (местная жительница 63 лет), Крымске (житель Геленджика 73 лет), Туапсе (местная жительница 74 лет), Тихорецке (житель Кавказского района 56 лет), Северском (мужчина 69 лет), Усть-Лабинском районах (житель Тбилисского района 66 лет).

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 1973 летальных случая у пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ольга Логинова