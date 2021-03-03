В Ростовской области мужчину будут судить за угон машины, из-за которого произошел пожар

В отношении 20-летнего жителя Цимлянского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, мужчина 30 сентября 2020 года угнал Ваз-21140 своего знакомого в станице Лозновской и выехал на нем за пределы населенного пункта. В хуторе Лозновском подозреваемый наехал на заросли кустарника, в результате чего автомобиль застрял и загорелся. Мужчина скрылся с места происшествия. Пожаром было уничтожено около 400 га леса. «В интересах министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области прокуратурой предъявлено исковое заявление на сумму ущерба, причинённого пожаром в размере более 3,2 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Также мужчина в ноябре прошлого года за один день в Цимлянске совершил грабеж, угон автомобиля и покушение на угон. В конце ноября он был задержан.

Наталья Шинкарева