В Тюменской области свободно около 220 коек для больных COVID-19

Коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области составил 1,2 тыс. мест, сообщил региональный оперштаб. Сейчас свободно 18,4% коек (около 200).

Госпитали для больных коронавирусом открыты в десяти медучреждениях региона, говорится в сообщении. Среди них: Областная инфекционная клиническая больница, Областная клиническая больница №1, Госпиталь для ветеранов войн, Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», Областные больницы №3, 4 и 12, Перинатальный центр, Упоровская районная больница, Областной наркологический диспансер.

С начала пандемии общее количество инфицированных в Тюменской области составило 31 554 человека. Из них более 29 тыс. выздоровели, 300 пациентов скончались.

Михаил Мананников