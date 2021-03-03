Благодаря Афипскому НПЗ поселковый Дом культуры приобретет новое световое оборудование Помощь крупнейшего в Северском районе предприятия позволит Дому культуры приобрести оборудование для сцены, в том числе, современные прожекторы и софиты

Предполагается, что День поселка и другие масштабные праздники, когда будет снят противоэпидемический режим, пройдут уже с новым оборудованием.

- Мы благодарны предприятию за поддержку, которая оказывается учреждению на протяжении многих лет, - подчеркнул руководитель Дома культуры Игорь Дубин. - Помощь Афипского НПЗ позволяет нам проводить яркие, запоминающиеся массовые мероприятия, в которых участвуют тысячи жителей поселка.

Отметим, что Дом культуры, как и большинство объектов социальной инфраструктуры в поселке, был построен нефтеперерабатывающим предприятием в 60-х годах. В настоящее время ДК принадлежит муниципалитету, однако с заводом сохраняются тесные партнерские отношения.

Так, Афипский НПЗ оказывает содействие при организации Дня основания поселка, Дня Северского района, Дня защиты детей и так далее. В свою очередь, завод на базе Дома культуры проводит корпоративные мероприятия.

Последний пример сотрудничества — организация и проведение в ДК благотворительной акции, инициированной руководством завода. Накануне Нового года в торжественной обстановке были вручены 20 ноутбуков ребятам из малообеспеченных и многодетных семей.