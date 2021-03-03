В Ростовской области зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 277 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 94. В Батайске зафиксировано 13 случаев, в Новочеркасске — 12, в Неклиновском районе — 11, в Азовском районе — девять, В Багаевском и Мясниковском районах — по восемь, в Миллеровском районе — семь, в Таганроге, Егорлыкском, Октябрьском и Сальском районах — по шесть. По пять новых случаев заражения выявлено в Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском, Семикаракорском и Тацинском районах, по четыре — в Азове, Новошахтинске, Зерноградском и Милютинском районах, по три — в Заветинском, Красносулинском, Чертковском и Шолоховском районах, по два — в Донецке, Зверево, Шахтах, Боковском, Кагальницком, Константиновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Песчанокопском, и Пролетарском районах, по одному — в Каменске-Шахтинском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Кашарском, Мартыновском, Советском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 302 человека. Умерли 29 человек.

По состоянию на утро 3 марта количество инфицированных в области превысило 73,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1758. Коэффициент распространения инфекции — 0,91. За весь период пандемии выздоровели более 64,3 тыс. человек, умерли 3 158 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,5 тыс. человек.

Наталья Шинкарева