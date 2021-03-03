В зоне паводка могут оказаться 24 тыс. жителей Саратовской области

В зоне затопления в период паводка могут оказаться 99 населенных пунктов 23 районов Саратовской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал губернатора Валерия Радаева.

Паводок может затронуть более 7 тыс. домов, в которых проживают более 24 тыс. человек, 30 социально значимых объектов, 34 моста, 54 участка автомобильных дорог местного и регионального значения.

В регионе при необходимости предполагается развернуть 152 пункта временного размещения населения общей вместимостью 37,5 тыс. человек.

Марина Ковалева