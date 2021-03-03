В Саратове лжесотруднику УФСБ грозит до 10 лет колонии

Выходец из одной из стран СНГ подозревается в совершении серии мошенничеств на территории Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Установлено, что житель Саратова в период с 2016 по 2019 год, представляясь сотрудником регионального УФСБ, завладел денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом двух горожан. Для совершения мошеннических действий он использовал подложные документы, уточнили силовики.

Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Ковалева