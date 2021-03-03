В Кургане осудили двух грузчиков, убивших коллегу дверью

Курганский городской суд вынес приговор двум грузчикам, которые выбросили дверь из окна пятого этажа на коллегу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что 22 сентября 2020 года грузчики работали на предприятии в Кургане, освобождая от строительного мусора и старых оконных рам помещения одного из зданий. Увидев лежащую на пятом этаже деревянную дверь, работники решили не выносить ее по лестнице, а выкинуть ее через окно. Грузчики покричали находившимся внизу людям, чтобы они отошли, но не проверили, что там никого нет. В результате дверь упала на одного из работников предприятия. От полученных травм он скончался в больнице.

Обвиняемые полностью признали свою вину и заявили о раскаянии. Суд приговорил каждого к двум годам ограничения свободы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).