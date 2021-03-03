Расширяя хоккейную географию Амбассадор «Голевой передачи» от «Фонбет» Алексей Ягудин вручил чек на создание новой команды по адаптивному хоккею в Ульяновске

Букмекерская компания «Фонбет» и ее многолетний партнер Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в рамках совместной благотворительной инициативы «Голевая передача» помогли создать в Ульяновске команду по хоккею для незрячих детей.

25 февраля на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев», амбассадор акции «Голевая передача», олимпийский чемпион Алексей Ягудин в торжественной обстановке вручил символический чек на 677 тыс. руб. министру спорта Ульяновской области Рамилю Егорову. Эти средства пойдут на создание в регионе хоккейной команды «Симба» для детей с нарушением зрения.

«Мы рады поддержать развитие адаптивного хоккея в Ульяновске и передать 677 тыс. руб. на создание детско-юношеской команды «Симба». Уверен, что на льду дети получат незабываемые впечатления и эмоции», — отметил Алексей Ягудин.

Хоккей для незрячих — одна из дисциплин адаптивного хоккея. Развитием этого вида спорта в России занимается Детская следж-хоккейная лига. Новая детско-юношеская команда «Симба» будет создана в Ульяновске в рамках регионального проекта «Хоккей доступен каждому». В настоящий момент в регионе идет набор детей в новую команду, а также разрабатывается программа их подготовки.

Напомним, что совместную благотворительную акцию «Голевая передача» букмекерская компания Фонбет и КХЛ проводят уже второй год подряд. Согласно ее правилам, каждая шайба, заброшенная в регулярном чемпионате КХЛ, оценивается в 1000 руб. В январе этого года хоккеисты главной лиги Старого Света отличились 677 раз, поэтому компания «Фонбет» выписала чек на 677 тыс. руб. В целом за сезон 2020/21 детские команды из Ижевска, Новосибирска, Ульяновска, Чебоксар и Чехова в рамках «Голевой передачи» получили помощь на сумму более 3 млн руб. Деньги были направлены на покупку экипировки, организацию тренировок и аренду льда.