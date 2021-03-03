Инвесторы проявляют оптимизм

Российские инвесторы поспорили о перспективах нового кризиса. О возможном обвале фондового рынка накануне предупредил Bank of America. Аналитики обратили внимание на рекордный оптимизм инвесторов: те советуют исключительно покупать акции, ожидая роста. Похожая ситуация была в 2007-м перед масштабным экономическим кризисом, сказано в докладе. Эйфория вызовет разворот индикаторов, и стоимость бумаг начнет падать. “Ъ FM” обсудил с российскими инвесторами новый прогноз и выяснил, куда стоит вкладывать деньги в таких обстоятельствах. С подробностями — Иван Якунин.

Только недавно американский бизнесмен Уоррен Баффетт призвал отказаться от облигаций. Он напомнил, что заработать на них можно меньше 1%, хотя когда-то этот показатель доходил до 16%. Фиксированный доход ведет к безрадостному будущему, заявил инвестор. Но теперь выясняется, что и с акциями дела обстоят не так радужно. Фондовый рынок раздут, и скоро может начаться падение, констатирует первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Все кинулись на фондовый рынок и покупают все что угодно. Идет такая погоня буквально, как в магазин за алкоголем в 1980-х. Безусловно, это рождает опасения, что это "пузырь", который может в свое время лопнуть».

Первые сигналы были в конце февраля: стоило доходности по облигациям вырасти до 1,5%, и индекс S&P 500 упал на 2%. Волатильность многих напугала. Участник списка Forbes, совладелец «РЕСО-Гарантии» Николай Саркисов напоминает о существовании консервативных стратегий: «Если мы говорим о накоплениях тех же людей, которые в среднем классе заработали свои деньги, я бы, наверное, им все-таки посоветовал держать под низкий процент в тех же облигациях или даже под нулевой процент в валюте, вполне возможно. Квартира — тоже один из вариантов вложения. Но точно не машины, точно не часы Rolex, скупка которых у меня вызывает даже какую-то невольную улыбку».

Некоторые собеседники “Ъ FM” действительно озвучивали предложение выйти в кэш, обязательно в валюте. У самого Баффетта больше $100 млрд хранятся наличными. Другие советуют обратить внимание на золото. Владелец группы компаний «Абсолют» Александр Светаков, чей капитал Forbes оценивает в $2 млрд, напоминает, что есть еще одна «медвежья» стратегия — недвижимость. «Офисы, наверное, это не самое лучшее решение в данный момент. Если говорить о рынке жилья, то за 2020 год он вырос очень серьезно. При всем при этом я думаю, что он еще будет расти, еще есть потенциал в этом году точно. Есть вероятность, что цена на начальном этапе будет отличаться от цены через год-два, думаю, что от 10% до 20%»,— резюмирует Светаков.

С другой стороны, многих собеседников “Ъ FM” опасения Bank of America не убедили. Оптимизм — это необязательно предвестник кризиса, настаивает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан: «Бывали годы, когда никакого кризиса не наступало, инвесторы при этом чувствовали себя очень хорошо. Конечно, очень многое зависит от того, как страны будут выходить из кризиса, как будут меняться выручки компаний. Есть мнение, что доходы компаний будут очень быстро расти, и поэтому этот год будет позитивным, и вполне возможно, что и следующий тоже. Конечно, монетарная политика сейчас значительно мягче и денег значительно больше на рынке».

Международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Исаак Беккер также не считает, что фондовый рынок ждет обвал. Корректировка — возможно, но не резкий спад. А значит, еще есть возможность вложиться в самые перспективные направления, продолжает Беккер:

«Если 2020 год был годом технологических компаний благодаря COVID-19, то 2021-й уже будет другим. На первый план выйдут "лузеры" прошлого года — это, допустим, гостиничные сети, потребительский сектор.

К примеру, McDonald’s, Coca-Cola — вот такие компании, которые предоставляют нам возможности отдохнуть, хорошо провести отпуск».

Сейчас инвесторы настроены оптимистично в том числе потому, что началось восстановление экономики. Государства выделяют деньги на помощь бизнесу, идет вакцинация. Но нет никаких гарантий, что в спор «быков» и «медведей» вдруг не вмешается «черный лебедь».