«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 2 марта

2 марта «Манчестер Сити» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 29-го тура АПЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту встречу. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.23, на ничью – за 6.50, на победу «Вулверхэмптона» – за 17.50, на аут в первую минуту игры – за 1.80, на незасчитанный гол – за 2.30, на гол головой – за 2.50.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Гюндогана можно поставить за 2.75, на гол Виллиана Жозе – за 7.00, на то, что Стерлинг забьет первый или последний гол в матче, – за 3.20, на дубль Агуэро – за 6.00, на голевую передачу Нету – за 9.00.

Рахим Стерлинг

Стерлинг – один из лучших игроков «Манчестер Сити» по системе «гол+пас». В 23 матчах АПЛ он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. На гол Стерлинга можно поставить за 2.40, на гол или ассист – за 1.85, на гол правой ногой – за 2.90, на голевую передачу – за 3.55, на гол и ассист – за 8.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Стерлинга. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 14.50, гол из-за штрафной за 15.00, удаление за 50.00.

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