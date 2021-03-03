В 2020 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыл 14,7 млн тонн нефти

В 2020 году объем добычи группы «ЛУКОЙЛ-Пермь» составил 14,7 млн т., рассказал генеральный директор Олег Третьяков на круглом столе «Промышленная политика: основные тренды и перспективы развития».

Сокращение связано с заключенным в апреле 2020 года соглашением ОПЕК+, которое привело к ограничению объемов добычи нефти. В следующем году, согласно планам, добыча сохранится примерно на том же уровне.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года указанный показатель составил 15,4 млн т.

Остаточные извлекаемые запасы в регионах деятельности группы оцениваются в 507,8 млн т.

По словам господина Третьякова, операционная прибыль «ЛУКОЙЛ-Пермь» в прошлом году превысила 82 млрд руб., в текущем году планируемый показатель составит 82,715 млрд руб.

Инвестиционные расходы группы составили 38,241 млрд руб. (без НДС).

Сумма налоговых отчислений в бюджет Пермского края составила более 9,822 млрд руб. В 2019 году эта цифра составила 15, 728 млрд руб. В следующем году «ЛУКОЙЛ-Пермь» планирует заплатить в региональный бюджет более 11,844 млрд руб.