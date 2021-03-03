Депутаты омского горсовета лишили мандата своего коллегу-единоросса

Депутаты горсовета Омска лишили полномочий своего коллегу Юрия Федотова (входит во фракцию «Единая Россия») за нарушения антикоррупционного законодательства. «За» проголосовали 30 из 32 присутствующих.

Господин Федотов предлагал перенести вопрос, аргументируя это тем, что «нет никакой необходимости в спешке», а также, что по вопросу не получено заключение соответствующих органов. Однако депутаты предложение не поддержали.

В конце февраля этого года комиссия по противодействую коррупции горсовета признала действия депутата «содержащими признаки нарушения антикоррупционного законодательства». Суть нарушений заключалась в том, что господин Федотов, представляющий его управляющие компании, «имея финансовые взаимоотношения с АО "Омскэлектро", в частности, открытые судебные производства, не уведомил о возможном конфликте интересов». Тогда председатель горсовета Владимир Корбут заявлял, что анализ действий депутата лежал вне политической плоскости.

Юрий Федотов избирался в четвертый, пятый и действующий шестой созывы горсовета. В текущем созыве возглавляет комитет по финансово-бюджетным вопросам. Председатель правления омской областной общественной организации «Центр правовой защиты».

Артем Шпек