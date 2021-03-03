03 марта, среда
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Главу муниципалитета в Удмуртии осудили за пьяную езду

Главу МО «Халдинское» в Удмуртии осудили за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 26 декабря глава муниципалитета ехал по селу на автомобиле, а затем был задержан инспекторами. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что приравнивается к пьяной езде. Ранее чиновник уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил главе МО обязательные работы сроком на 200 часов. Также его лишили водительских прав на 1,5 года.

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