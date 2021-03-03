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В Тюменской области выявили 86 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 86 новых случаев коронавирусной инфекции, три человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 31 554 человека. Из них более 29 тыс. выздоровели, 300 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 535 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 278 750. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 87 348 больных скончались.

Михаил Мананников


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