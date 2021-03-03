Астраханский адвокат обвиняется в посредничестве в передачи взятки

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката территориальной конторы региональной коллегии адвокатов. Он обвиняется в посредничестве в передачи взятки (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 15 декабря 2020 года адвокат якобы передал взятку следователю в размере 90 тыс. руб. за решение вопроса о квалификации действий обвиняемой как пособника и не заключение ее под домашний арест.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Астрахани. Дело в отношении следователя областная прокуратура уже направила в суд.

Мария Шахрай