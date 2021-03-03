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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сборная России по лыжной акробатике составлена полностью из ярославцев

Сборная России по лыжной акробатике, которая выступит на чемпионате мира по фристайлу, составлена полностью из ярославских спортсменов, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Чемпионат мира по фристайлу пройдет с 8 по 11 марта на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Казахстане.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время, в спорткомплексе «Подолино» завершается тренировочный сбор фристайлистов. В состав сборной России вошли семь ярославских мастеров лыжной акробарики: Максим и Илья Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

«Вся сборная по лыжной акробатике из представителей одного региона – это несомненный успех. Наши фристайлисты – самые титулованные молодые спортсмены планеты»,— отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что ярославский спортсмен Максим Буров, входящий в сборную России по фристайлу, победив на нескольких этапах Кубка мира, в том числе, на соревнованиях, прошедших в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем, досрочно обеспечил себе первое место в соревнованиях Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

Дарья Сабаева


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