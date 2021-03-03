Сборная России по лыжной акробатике составлена полностью из ярославцев

Сборная России по лыжной акробатике, которая выступит на чемпионате мира по фристайлу, составлена полностью из ярославских спортсменов, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Чемпионат мира по фристайлу пройдет с 8 по 11 марта на горнолыжном курорте «Шымбулак» в Казахстане.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время, в спорткомплексе «Подолино» завершается тренировочный сбор фристайлистов. В состав сборной России вошли семь ярославских мастеров лыжной акробарики: Максим и Илья Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

«Вся сборная по лыжной акробатике из представителей одного региона – это несомненный успех. Наши фристайлисты – самые титулованные молодые спортсмены планеты»,— отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что ярославский спортсмен Максим Буров, входящий в сборную России по фристайлу, победив на нескольких этапах Кубка мира, в том числе, на соревнованиях, прошедших в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем, досрочно обеспечил себе первое место в соревнованиях Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

Дарья Сабаева