В Ставропольском крае ослабили некоторые коронавирусные ограничения

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об изменении действия ряда коронавирусных ограничений в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Согласно изменениям, с 3 марта гостиницы, которые ранее могли размещать

только граждан, находящихся в служебных командировках и поездках, начинают работать в полном объеме. Также взрослые могут присутствовать в детских садах при условии соблюдения эпидтребований.

Кроме того, полноценную работу восстановили парки культуры и отдыха. В концертных залах, театрах и т. д. снято ограничение по заполняемости в 50%. Ограничение по количеству посетителей музеев, выставочных залов и читальных залов библиотек тоже отменено.

Наталья Шинкарева