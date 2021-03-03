Петр Ватутин: «Общепит показывает рост, но есть нюанс»

Covid-19 внес большие коррективы в развитие фуд-рынка, однако в крупнейших российских городах общее количество точек за прошлый год формально увеличилось почти на 10%. На первое место вышли многочисленные суши-бары и пекарни. Но эксперты не склонны доверять данной статистике, полагая, что такие цифры могли получиться из-за проблем со сбором объективных данных. Так, на некоторых онлайн-сервисах и картах попадаются заведения, которых уже нет. Не все владельцы кафе находят время на то, чтобы актуализировать информацию о себе. Однако даже такая статистика не вселяет оптимизм, поскольку годом ранее средний прирост заведений увеличился почти на треть. В разгар пандемии эксперты также обратили внимание на изменение в расстановке сил: содержать ресторан с большим меню и штатом сотрудников стало невыгодным. Уж слишком большие издержки на фоне падения среднего чека. Для сравнения: многие пекарни показывают аналогичную или даже превышающую выручку, чем многие кафе при гораздо меньших издержках.



Вероятно, именно данным обстоятельством обеспечен большой прирост пекарен. Кроме того, пекарни были менее подвержены ограничениям из-за пандемии, в отличие от кафе и ресторанов. Более низкий средний чек компенсируется высоким трафиком. Например, в Москве за прошлый год количество пекарен выросло почти до 1000 точек (прирост составил почти 60% за год к 2019 году). В Санкт-Петербурге чаще открывались кулинарии (прирост также составил почти 60%). В Казани прирост продемонстрировали заведения, предлагающие кофе на вынос (прирост 65%).

Есть и другая причина роста количества точек общепита. Из-за того, что этот рынок был признан наиболее пострадавшим от пандемии, многие предприятия сменили ОКВЭД на «деятельность ресторанов и кафе» в надежде получить государственную поддержку. На месте некоторых крупных ресторанов стали появляться по несколько более мелких кафе. Онлайн-карты не всегда успевают обрабатывать эту информацию, поэтому кажущийся рост на самом деле не соответствует истине.

Рост количества предложений на рынке коммерческой недвижимости также косвенно свидетельствует о том, что общепит переживает непростые времена. По некоторым оценкам, в финансовых показателях сегмент общепита за прошлый год сократился больше чем на треть (около 35%). Большая часть среднеформатных и крупных заведений спасается активным развитием доставки: собственной, либо сотрудничеством с крупными агрегаторами по доставке еды. Многие граждане, которые привыкли питаться в ресторанах и кафе, в период пандемии стали активно осваивать доставку на дом или в офис. Даже снятие ограничительных мер не сильно повлияло на отказ от новой привычки. Конечно, в первый месяц после снятия ограничений в кафе действительно наблюдался хороший прирост трафика. Видимо, люди соскучились по своим любимым заведениям. Тем не менее, это явление не продлилось долго. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки люди снова стали реже выходить из дома.