Краснодар обогнал российские города по темпу восстановления малого бизнеса

Сектор малото и микро-бизнеса Краснодара показал наиболее быстрый рост среди крупных городов РФ. Обороты компаний кубанской столицы увеличились на 16,7% при 3,1% в среднем по стране, посчитали аналитики Райффайзенбанка.

Самым сложным для бизнесменов Краснодара стал апрель 2020, падение оборотов по счетам малых компаний региона стало самым масштабным по стране – он снизился на 18% (при -16% в среднем по РФ). Начиная с июня сегмент малого бизнеса начал восстановление с увеличения оборотов на 9% и продолжил расти в течение второй половины года, показав максимальный рост в сентябре (на 28%) и в декабре (на 29%).

Второе место по темпу восстановления сектора малого бизнеса по итогам года заняла Пермь, при этом Москва и Санкт-Петербург оказались в числе аутсайдеров со среднегодовыми показателями 6% и 3% соответственно.

Ольга Логинова