Суд приостановил работу ресторана «Баку Плаза» в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ресторана «Баку Плаза» на 30 суток из-за невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на юрлицо заведения ООО «Уральская ресторанно-сервисная компания "Нар Шараб"» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ.

В ведомстве уточнили, что на работу ресторана пожаловались посетители. При проведении административного расследования было выявлено, что набор и площади помещений в заведении не соответствуют его мощности, на предприятии не соблюдается последовательность технологических процессов, допускается пересечение потоков чистой и использованной посуды, а также сырья и готовой продукции. Кроме того, выявлено, что на продукции отсутствует маркировка с датой/временем изготовления, перетаривания, выработки, в связи с чем невозможно установить срок ее годности и производителя. Также в ресторане не проводится органолептическая оценка качества приготовления блюд.

«Кроме того, руководителем не обеспечено ежедневное ведение журналов осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журналов контроля качества фритюрных жиров и учета температуры холодильного оборудования; сотрудники предприятия в производственных цехах предприятия допускают хранение личных вещей сотрудников. Не проводятся своевременно и в полном объеме генеральные и текущие уборки, дезинсекционные мероприятия»,— сообщили в региональном Роспироднадзоре.