03 марта, среда
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Ижевск. Удмуртия

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Двоих жителей Ижевска будут судить за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег

В суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска 1997 года рождения в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе группы и отмывании денег (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст.174.1 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемые были межрегиональными наркокурьерами и входили в состав организованной группы. В августе 2020 года полицейские остановили автомобиль одного из злоумышленников на трассе Ижевск-Сарапул. В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты более 10 кг синтетических наркотиков. Еще 20 кг вещества были найдены в тайнике на территории одного из лесопарков Екатеринбурга. Кроме того, более 240 кг химических веществ и оборудование были обнаружены в Москве на складе, арендованном обвиняемыми. Также установлена причастность злоумышленников к легализации 732 тыс. руб., полученных в результате совершения преступлений.

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