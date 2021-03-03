Барнаульский комбинат школьного питания провел проверку после фото с червем в компоте

Комбинат школьного питания “Глобус” провел проверку после инцидента в столовой гимназии №123 в Барнауле, где в одном из стаканов с компотом оказался червь, сообщили в администрации города.

“Директору столовой было объявлено замечание, повару — выговор, она лишена премии”,— уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе.

В начале марта в Красноярске в 25 школах города отравились дети. Всего зарегистрировано 91 случай. Как показали исследования проб, взятые Роспотребнадзором, в салатах и пробах овощной продукции были обнаружены возбудители иерсиниоза. По факту отравления следственный комитет края возбудил два уголовных дела из-за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Даниил Тарабукин