В центре Ярославля без отопления остались жилые дома, больница и школа

В Кировском районе Ярославля сегодня, 3 марта произошло отключение отопления и горячего водоснабжения в нескольких домах и социально-значимых объектах, сообщили в региональном департаменте ЖКХ.
По данным департамента, отключение тепла и горячей воды будет произведено на период с 9 часов до 15 часов. Без отопления и горячего водоснабжения останутся жители домов на улицах Кооперативной, Красный Съезд, Некрасова, Республиканской, Советской, Суркова, Терешковой, Флотской, на Флотском спуске, а также на Волжской набережной и на проспекте Октября.
Отключение произойдет и в двух социально значимых объектах. В средней школе и больнице.
О причинах отключения пока не сообщается.