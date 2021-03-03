Жителя Ростовской области подозревают в незаконной добыче песчаника

В Красносулинском районе в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при добыче полезных ископаемых (ст. 246 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый в июне 2020 года без соответствующего разрешения проводил работы по добыче камня-песчаника на чужом земельном участке сельскохозяйственного назначения в районе хутора Чекунов. Вред, причиненный плодородному слою почвы, оценивается службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в более чем 1 млн руб.

Наталья Шинкарева