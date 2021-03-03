В Пензе задержан подозреваемый в травмировании шести человек при взрыве газа

В Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности травмирование шести человек в результате взрыва газового баллона и пожара в административном здании (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина арендовал помещение в нежилом здании по улице Калинина в Пензе, где организовал хлебопекарню. Днем 28 февраля якобы в результате допущенных им нарушений, во время выпечки хлеба в печи, к которой был подключен газовый баллон, произошел взрыв бытового газа и последующее возгорание, из-за чего пострадало шесть человек, в том числе 2-летняя девочка.

Вину мужчина признал. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, уточнили в управлении.

Мария Шахрай