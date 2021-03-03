В Волгограде завершили расследование дела о многомиллионных хищениях у страховых компаний

В Волгограде Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.4 ст.159.5 УК РФ (крупное мошенничество в сфере страхования), п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денег), ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданским делам), а также ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официальных документов).

Как сообщили в СУ СКР, обвиняемыми по уголовному делу проходят пять человек, в том числе три бывших депутата Волгоградской гордумы. По данным следствия, злоумышленники через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о ДТП. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям автомобили для осмотра, они якобы самостоятельно назначали дорогостоящие экспертизы в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств. Необходимый пакет документов, предположительно, прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. «Участия в судах принимали „специальные“ юристы, которые несмотря на фиксированную зарплату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке все с тех же страховых компаний», — уточнили в ведомстве.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 млн руб. Материалы следствия с обвинительным заключением направят в прокуратуру Волгоградской области.

Мария Шахрай