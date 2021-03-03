На поддержку тюменского бизнеса дополнительно направят 50 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса в размере 50 млн руб., об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Средства будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования. Заявку на получение субсидии предприниматели могут подать в региональный департамент инвестполитики с 1 по 15 апреля.

«Такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 млрд руб.»,— отметил господин Моор.