В Ростове школьного главбуха заподозрили в мошенничестве и подлоге

В отношении главного бухгалтера одной из школ Ростова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, главный бухгалтер с февраля 2015 года по март 2018 года, используя служебное положения, начислила себе на счета 1,9 млн руб. Сумма являлась зарплатой сотрудников школы. «В результате незаконных действий подозреваемая причинила материальный ущерб управлению образования Ростова-на-Дону», - говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева